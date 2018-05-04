Столичное управление МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве и Подмосковье вечером в пятницу, 4 мая.

По прогнозам синоптиков, ожидаются гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. На субботу в Москве также объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Во время усиления ветра кафе и ресторанам рекомендуют приостановить работу летних веранд. Автомобилистам и пешеходам следует держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи. При грозе резко ухудшается видимость на дорогах, что может привести к увеличению числа ДТП. Рекомендуется не находиться у водоемов.

В случае необходимости следует звонить по телефону 101.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источник: МЧС