Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень опасности в связи с резким усилением ветра в субботу, 21 апреля.

По прогнозам синоптиков, днем горожан ожидает ветер со скоростью 10-15 метров в секунду, а при порывах — до 25 метров в секунду. Он сохранится и в ночь на воскресенье, 22 апреля. При этом к вечеру субботы похолодает. К дождю добавится мокрый снег. Возможно образование сугробов. «Метеоновости» уточняют, что москвичи также столкнутся с аномально низким атмосферным давлением. Оно опустится до 731 миллиметра ртутного столба, что близко к рекордным значениям.

МЧС призывает в случае необходимости звонить по телефону 101. Во время усиления ветра автомобилистам и пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи, а также учащение аварий и случаев травматизма среди населения.

Помимо столичного региона, «оранжевый» уровень опасности на 21 апреля также объявлен на большей части Центрального федерального округа России. В Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях объявили «желтый» уровень опасности.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения, не погибнуть от оборванного ветром провода и быстро разгрести снежные завалы.

Источник: Гидрометцентр