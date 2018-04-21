Роскачество проверило 23 популярные антивирусные программы для Windows, оценив их эффективность, удобство и влияние на скорость работы компьютера. В исследование попали как платные, так и бесплатные версии от разработчиков со всего мира.

Лидером рейтинга лучших антивирусов оказалась платная версия румынской программы BitDefender. На второй строчке расположился продукт «Лаборатории Касперского», а третье место вновь досталось Bitdefender — на этот раз его бесплатной версии. Также в десятку лучших вошел бесплатный антивирус Avast, получивший 4,14 балла из 5,5 возможных.

Еще одна российская разработка от компании «Доктор Веб» заняла 22-ю строчку, а последним в рейтинге стал платный Malwarebytes 3.

По данным экспертов большинство антивирусов обеспечивает защиту компьютера свыше 95 %, хотя хорошим показателем считается 97 %.

Источник: представители Роскачества