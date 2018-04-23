Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень назвал самые благоустроенные регионы страны.

«Конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования», — рассказал Мень на Ялтинском международном экономическом форуме.

Он также добавил, что сейчас Минстрой готовит специальные стандарты благоустройства и развития общественных пространств, которые помогут оценить реализацию уже существующих программ по развитию городской среды.

Источник: RT