Всероссийский союз пациентов опубликовал открытое письмо представителей общественных организаций к властям, в котором они предупреждают об угрозе введения эмбарго на ввоз лекарств из США и других стран в ответ на их «недружественные действия».

Письмо адресовано президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, а также вице-премьерам Ольге Голодец и Аркадию Дворковичу и министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Под обращением поставили подписи 27 человек.

Эксперты предупреждают, что введение контрсанкций в их нынешнем виде «поставит под угрозу жизнь сотен тысяч, а возможно, и миллионов граждан». В первую очередь пострадают пациенты, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. Также у россиян станет меньше возможностей заменить лекарства, которые не подошли им из-за возникших побочных эффектов или отсутствия положительных результатов лечения.

Из письма следует, что запрет повлечет снижение качества жизни населения, рост социальной напряженности и «взрывообразное увеличение» теневого рынка незаконно ввезенных в Россию лекарственных препаратов. При этом США от контрсанкций не пострадают, так как на отечественный рынок у американских компаний приходятся около 1 % от общего оборота.

В связи с изложенными в письме доводами Всероссийский союз пациентов надеется, что власти скорректируют законопроект и исключат из него положения о запрете на ввоз иностранных лекарств.

Ранее The Village рассказывал, можно ли заменить зарубежные лекарства отечественными, как это предлагают сделать авторы поправок о контрсанкциях.

Источник: Всероссийский союз пациентов