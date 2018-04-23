Роскомнадзор отрицает причастность к проблемам с доступом к ресурсам Google, о которых сообщают пользователи с 22 апреля.

Специалисты ведомства проверили информацию о том, что сбои якобы связаны с блокировкой Telegram, и ответили, что это не соответствует действительности. «Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — отметили в РКН.

По данным Роскомнадзора, в реестр запрещенной информации не вносили IP-адреса веб-версий Google Play, Google Drive, поисковой страницы Google.ru, системы проверки «Вы не робот?» (Captcha), Google Gmail, а также видеохостинга YouTube, дочернего сообщества компании. Регулятор также подтвердил доступность мобильных приложений Google.

Жалобы россиян на сбои в работе сервисов Google начались в ночь на 22 апреля. Представители Google уже занимаются проблемой, однако пока они не связывают возникновение проблем с действиями Роскомнадзора. При этом ранее ведомство уже подтвердило, что ограничило доступ к ресурсам Google.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: ТАСС