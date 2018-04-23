Рейсы компании «Саратовские авиалинии» из московского аэропорта Домодедово в Саратов 23 апреля будут выполняться с двухчасовой задержкой.

Связано это с тем, что сегодня при подготовке к вылету самолет авиаперевозчика столкнулся с буксировщиком. Из-за инцидента рейс задержали на два часа. «Последующие рейсы по маршруту Саратов — Москва также будут выполняться с отклонением от первоначального расписания на два часа», — рассказали в компании.

После предварительного осмотра на корпусе самолета нашли только след на краске. Сейчас специалисты решают вопрос о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации.

В начале апреля Росавиация призвала руководство «Саратовских авиалиний» добровольно прекратить полеты из-за безответственного отношения перевозчика к безопасности полетов. Самолет компании разбился в феврале после взлета из Домодедова. В авиакатастрофе тогда погиб 71 человек. Сертификат компании действует до 27 апреля.

Источник: «Саратовские авиалинии»