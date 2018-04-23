Блокировка Google, Успенский против «Простоквашино» и где лучше жить в России
Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.
Битва Роскомнадзора c Google
Российские пользователи второй день продолжают жаловаться на проблемы с доступом к сервисам Google, таким как Google Play, поисковик, почта и YouTube. Роскомнадзор тем временем отрицает причастность к проблемам, которые, по мнению регулятора, могут возникнуть только у некоторых мелких операторов, «до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации». При этом ранее ведомство подтвердило, что заблокировало IP-адреса Google.
Вред контрсанкций
Всероссийский союз пациентов направил властям открытое письмо, в котором предупреждает об угрозе введения эмбарго на ввоз лекарств из США и других стран в ответ на их «недружественные действия». По мнению экспертов, введение контрсанкций «поставит под угрозу жизнь сотен тысяч, а возможно, и миллионов граждан» и снизит качество жизни всего населения.
Успенский против «Простоквашино»
Эдуард Успенский подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за «грубой переработки» его произведений в мультсериале «Возвращение в Простоквашино». Писатель просит принять против «Союзмультфильма» соответствующие меры, а актеров Гарика Сукачева, Юлию Меньшову и Ивана Охлобыстина он призвал отказаться от дальнейшей озвучки персонажей.
Перепродажа подержанных айфонов
Основатели сервиса продажи подержанных машин CarPrice запустили онлайн-магазин подержанных смартфонов SmartPrice. Купить пока можно только смартфоны Apple и Samsung в идеальном или хорошем состоянии с небольшими царапинами. Скидка зависит от внешнего вида товара и составляет от 15 до 40 % от рыночной стоимости.
Где жить в России
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень представил самые благоустроенные регионы страны. В числе названных регионов оказались Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, города в Московской области и на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае.
Новая акция Дурова
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поблагодарил россиян за участие в акции с запуском бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета. Следующий запуск назначили на 19:00 воскресенья 29 апреля.
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