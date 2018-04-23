Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал, болельщики из каких стран купили больше всего билетов на чемпионат мира по футболу.

По данным Гуляева, лидируют по количеству проданных билетов Мексика, Аргентина, Уругвай, США и Китай. При этом футбольные команды Америки и Китая в мундиале не участвуют.

Для удобства болельщиков московские гиды организуют экскурсии на 24 языках. При этом основной акцент сделают на английском, китайском, немецком и французском.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: агентство «Москва»