Онлайн-сервис «Яндекс.Недвижимость» добавил на карту показатели чистоты воздуха, доступности транспорта и развитости социальной инфраструктуры в Москве и Санкт-Петербурге. Нововведения позволят покупателям оценить экологию и инфраструктуру районов городов при поиске квартиры.

Информацию на карте выделяют разными цветами. Например, районы с хорошей транспортной доступностью окрашены зеленым, а места, откуда далеко идти до ближайшей остановки или где редко ходит транспорт, — красным.

Карта показывает также наличие в районе детских садов, поликлиник, кафе, кинотеатров и другой инфраструктуры. Здесь же можно сравнить чистоту воздуха в разных точках города, а также найти ближайшие парки, водоемы и станции метро. Кроме того, на обновленной карте указаны школы и их места в рейтинге департамента образования.

Источник: пресс-служба «Яндекса»