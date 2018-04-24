В Москве начнут отключать отопление в последние числа апреля — начале мая, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На прошлой неделе власти запустили сервис, информирующий о сроках отключения горячей воды по районам столицы.

Ранее The Village объяснял, почему в Москве не отключают отопление в плюс 23, и рассказывал, чем заменяют центральное отопление в других странах.

Источник: агентство «Москва»