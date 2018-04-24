Власти Москвы выплатят денежные компенсации горожанам, пострадавшим от урагана 21 апреля, сообщил заммэра по вопросам социальной политики Леонид Печатников.

Так, 1 миллион получит семья девочки, погибшей из-за непогоды урагана, еще по 500 тысяч рублей получат пострадавшие и госпитализированные в стационар. Кроме того, 100 тысяч рублей составит компенсация тем, кому оказали помощь амбулаторно.

В результате урагана в Московском регионе 21 апреля погибли два человека. По данным ТАСС, общее число пострадавших в столице почти достигло 20 человек. По данным синоптиков, это был самый сильный за 140 лет метеонаблюдений ветер. В результате стихии в городе повалены сотни деревьев, ветер переворачивал машины и срывал крыши. The Village собрал фото и видео последствий стихии из социальных сетей.

Источник: «РБК»