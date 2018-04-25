Совет Общества научных работников опубликовал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с жалобой на Роскомнадзор. Из-за попыток ведомства заблокировать Telegram ученые столкнулись с перебоями в работе научных и образовательных интернет-ресурсов.

По данным организации, неполадки затронули сеть научных контактов ResearchGate, сайт журнала Science, центральный репозиторий библиотек Java, архив журналов издательства Wiley, поисковую систему Google и другие сервисы.

Как рассказали авторы документа, перебои в работе информационной системы Российского фонда фундаментальных исследований привели к срыву подачи заявок на конкурсы грантов, а нарушение доступа к сайтам МГУ, Высшей школы экономики, СколТеха и других вузов «частично парализовало учебный процесс».

Также оказался недоступен сайт сообщества «Диссернет». Проект занимается выявлением научных работ, написанных с использованием плагиата. Так, в 2013 году «Диссернет» обнаружил некорректные заимствования в диссертации главы Роскомнадзора Александра Жарова.

«Совет ОНР считает совершенно недопустимой практику ковровых блокировок любой ценой. <…> Тот вред, который нанесли действия [Роскомнадзора] российской науке и образованию, а значит, и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», — заявили ученые, потребовавшие «незамедлительно пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора».

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Роскомнадзор свою причастность к проблемам отрицает.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: Общество научных работников