Заместитель министра связи Алексей Волин сообщил, что Россия не намерена создавать собственный сетевой фильтр для ограничения доступа россиян к некоторым сайтам по примеру «Великого китайского файрвола».

Это пустые опасения. При том что мы активно дружим с Китаем и обмениваемся информацией по поводу развития медиарынка. Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета Алексей Волин, заместитель министра связи

Чиновник отметил, что создание файрвола требует значительных финансовых вложений. «Более того, находясь в Китае, могу точно сказать, что любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещенным в Китае интернет-ресурсам, в течение 7 минут этот доступ получит без всяких проблем», — подчеркнул Волин.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Заместитель министра связи Алексей Волин обвинил власти в «хаотичном» регулировании Сети, а советник президента по развитию интернета Герман Клименко извинился за действия Роскомнадзора.

В Китае с 2000-х годов действует «Великий китайский файрвол», который блокирует ряд известных западных сайтов вроде Google, Facebook и YouTube. Как россияне из Китая живут с ограниченным доступом в интернет, читайте в материале The Village.

Источник: РИА «Новости»