Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал, сколько родителей знают о кибербуллинге своего ребенка в интернете. Статистика основана на данных исследования «Лаборатории Касперского».

2 % родителей знают о травле своего ребенка в интернете

Всего же с кибербуллингом сталкиваются 6 % детей. Кроме того, каждый пятый ребенок получает в социальных сетях приглашение дружить от незнакомых взрослых людей.

Бунимович назвал проблему кибербуллинга «очень серьезной» и заявил, что сейчас власти работают по ней совместно с правоохранительными органами.

Источник: «Москва»