В деловом центре на Краснопресненской набережной произошло обрушение конструкций, сообщают источники в МЧС.

Инцидент произошел в бизнес-центре «Капитал» по адресу: Краснопресненская набережная, дом 6. «Была заявка об инциденте с подвесным потолком. Сотрудники выехали на место после сообщения, помощь МЧС не понадобилась», — пояснили в главном управлении МЧС Москвы.

Известно о двух пострадавших, вероятнее всего, это рабочие, пишет «РБК». По данным ТАСС, травмы получил один человек.

Источник: ТАСС, «РБК»