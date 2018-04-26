Московская областная дума внесла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать пассажиров за несоблюдение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Например, штрафовать собираются за попрошайничество и пребывание в аэропорту (за исключением гостиниц и капсульных отелей) без билета дольше суток. Так в Мособлдуме хотят исключить использование аэропорта в качестве гостиницы.

Наказание предусмотрено также за оставленный на территории аэропорта мусор и «нахождение в лежачем положении». Предполагается, что ждущим вылета пассажирам запрещается ложиться на кресла, лавки, ступени и пол.

Кроме того, по территории аэропорта нельзя передвигаться на роликах, самокатах, велосипедах, моноциклах и гироскутерах, а также и «верхом на животных». Отдельным пунктом запрещается слушать музыку без наушников. Еще оштрафовать могут за «купание или прием душа, а также стирку и переодевание в местах, не предназначенных для этих целей».

Штраф для физических лиц составит от 100 до 500 рублей, должностных лиц смогут оштрафовать на 1-2 тысячи рублей, а юридических — на 2-4 тысячи.

Поправки вступят в силу в течение 10 дней, а контролировать исполнение закона будет правительство Московской области. Новые правила предложили также рассмотреть аэропорту Внуково, однако там пока окончательного ответа не дали.

О разработке правил для пассажиров в аэропортах стало известно в ноябре 2017 года. Нововведения ввели в рамках подготовки столичных авиаузлов к ЧМ-2018. Создатели свода ориентировались на опыт Московского метрополитена.

Источник: «РБК»