Московский международный университет в рамках модернизации запускает новые образовательные программы. С их помощью вуз рассчитывает стать лидером образования в сфере креативных индустрий в России.

Теперь в структуру университета вошла Московская школа нового кино. Вместе с тем создаются новые курсы, лаборатории и мастер-классы. Студенты ММУ будут учиться по новым программам с осени 2018 года, а многие короткие очные и онлайн-курсы станут доступны всем желающим уже этим летом.

Факультет журналистики ММУ возглавила бывшая главред «Афиши» Екатерина Дементьева. Студентов здесь будут обучать по трем направлениям: нон-фикшн, сторителлинг и продюсирование контента.

На базе ММУ также создали открытый лекторий. Первые лекции начнутся 15 мая на факультетах журналистики и психологии. До конца мая запланированы выступления Елены Петровской, Татьяны Куинджи, Михаила Зыгаря, Мити Алешковского, Марины Новиковой-Грунд, Ильи Утехина и Олега Аронсона.

Кроме того, 22 мая начнется курс «Журналистика после журналистики», и в этот же день состоится лекция «История будущего: как создавать современные просветительские медиапроекты».

В конце мая начнутся мероприятия и на факультете маркетинга и коммуникаций. Например, 28 мая Иван Ямщиков расскажет о развитии языка искусственного интеллекта.

Источник: представители ММУ