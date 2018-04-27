Федеральная служба безопасности заявила о задержании сторонников запрещенного в России «Исламского государства», прибывших в Москву из Нового Уренгоя для «совершения серии резонансных терактов».

В частности, пресечена деятельность четырех человек, уже прибывших в столицу. Еще 20 человек задержали в Ямало-Ненецком автономном округе. При обысках у них обнаружили религиозно-экстремистскую литературу и видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГИЛ, а также средства связи для общения с зарубежными эмиссарами.

По данным ФСБ, координация деятельности по подготовке к терактам осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram.

Источник: ФСБ