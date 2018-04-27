Басманный суд Москвы отказался перевести экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.

Ходатайство об изменении меры пресечения подал Следственный комитет и поддержал министр культуры Владимир Мединский, однако прокуратура выступила на заседании против перевода обвиняемого.

Малобродский останется в следственном изоляторе до 19 июня.

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его, как и остальных фигурантов дела, подозревают в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

Источник: «Интерфакс»