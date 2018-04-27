Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Российские интернет-гиганты против РКН

Сегодня ночью в реестр запрещенных сайтов временно внесли IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter, Yahoo! и LiveInternet. Роскомнадзор объяснил произошедшее особенностями работы системы блокировок. После инцидента «Яндекс» заявил об ударе ведомства по всему Рунету, «ВКонтакте» сообщила о переходе на шифрование звонков, а «Одноклассники» выступили против любых ограничений в интернете.

Тем временем Роскомнадзор обвинил в проблемах с доступом к некоторым сайтам зарубежных провайдеров, которые продолжают предоставлять свои услуги Telegram. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока позволяют Amazon и Google работать в России.

памятник Telegram

У здания администрации Старопольского сельского поселения в Ленобласти установили памятник Telegram. Инициаторами установки монумента стали местные школьники, попросившие деньги на покупку ноутбука для учебы у депутата областного парламента Владимира Петрова.

Навальный против провокаций мэрии

Алексей Навальный назвал провокацией согласование митинга 5 мая на проспекте Сахарова, о котором сообщали в департаменте региональной безопасности. Политик заявил, что отказывается рассматривать любые площадки за пределами центра города, и призвал устроить акцию на Тверской.

Малобродский в СИЗО

Басманный суд Москвы отказал следствию в переводе экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. На заседании прокуратура выступила против изменения меры пресечения в отношении обвиняемого.

Штраф за Собчак

Мировой суд оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» на 20 тысяч рублей из-за записи в блоге Ксении Собчак, содержавшей ссылку на видео с нецензурной бранью. В ролике, посвященном январской встрече журналистки с жителями Грозного, ей из толпы крикнули «******* [уезжай]!».

Трезвые россияне

В Минздраве подсчитали, что с 2006 года среднее количество потребляемого в России алкоголя сократилось почти на 40 %. В ведомстве заявляют, что такого результата удалось достичь за счет введения ночного запрета на розничную продажу алкогольных напитков. Вместе с тем стало известно, что в майские праздники в Москве ограничат продажу всех видов алкоголя.

Самые безопасные торговые центры

Эксперты Московского архитектурного института проверили пожарную безопасность в 20 самых популярных у москвичей торговых центрах. Меньше всего времени на эвакуацию требуется посетителям «Меги» в Химках. В то же время наименее безопасными признали «Калейдоскоп» на Сходненской, ЦУМ, «Метрополис», «Европейский» и «Атриум».