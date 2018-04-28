«Молодая гвардия Единой России» не собирается бороться с оппозицией на акциях 5 и 6 мая. Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что активистов движения обучат противодействию с оппозиционерами на улицах.

«Мы не собираемся ни с кем бодаться на площадях. И на 5 и 6 мая у нас ничего не запланировано», — рассказал глава координационного совета движения Денис Давыдов. Вместо этого, по его словам, «Молодая гвардия» будет праздновать 1 мая и 9 мая, а сам он поучаствует в акции «Бессмертный полк».

В «Единой России» также заявили, что СМИ неверно интерпретировали слова Давыдова о подготовке отрядов для противодействия оппозиции. «Митингом сторонников оппозиции должны заниматься не мы, а муниципальные власти и правоохранительные органы», — пояснил источник, близкий к руководству партии.

Вместе с тем администрация президента рекомендовала федеральным и региональным чиновникам перед инаугурацией Владимира Путина «снизить медийную активность». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кремле.

Таким образом, в правительстве не хотят перебивать «повестку первого лица». «Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно, иначе новость об инаугурации не будет выглядеть как что-то значимое», — подтверждает правильность данной стратегии политолог Аббас Галлямов.

Ранее Алексей Навальный анонсировал всероссийский митинг за два дня до инаугурации Владимира Путина 7 мая. Оппозиционер предложил россиянам присоединиться к акции его штаба или же организовать собственную.

Источник: Русская служба «Би-би-си», «Коммерсантъ»