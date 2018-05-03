Просветительский проект InLiberty анонсировал конкурс эссе на участие в летней школе в Грузии. Тема этого года звучит «Общее благо, или Кто заплатит за маяк» и посвящена проблеме общественного блага.

Участникам предлагают ответить на один из вопросов:

— Может ли благотворительность быть инструментом решения социальных проблем

— Как в идеальном мире должен быть устроен wi-fi

— Как отличить общее благо от частного

— Может ли «хорошее» общество состоять из «плохих» людей

Объем эссе должен составлять не менее пяти страниц (или девяти тысяч знаков) на русском языке. Особое внимание просят уделить стилю, логике и качеству аргументации.

К участию в конкурсе приглашаются студенты и недавние выпускники любой специализации. Для тех, кто не желает проходить отбор, есть возможность платного участия, подробнее об этом здесь. Прием эссе продолжается до 1 июля по ссылке.

Итоги первого тура объявят 15 июля. Финалистов пригласят в летнюю школу, их также ждет грант, покрывающий расходы на проживание, питание и участие во всех мероприятиях. Победители конкурса станут известны уже во время самой школы. Первая тройка получит премии в размере 50 000, 25 000 и 17 000 рублей.

Летняя школа InLiberty продлится с 19 по 26 августа в учебном центре Free University на озере Базалети возле Тбилиси. Подробную информацию можно найти тут.

О планах обновленного InLiberty и других программах проекта можно прочитать здесь.

Источник: представители InLiberty