Станцию «Внуково» Калининско-Солнцевской линии метро могут построить в пешей доступности от аэропорта, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сейчас специалисты подбирают площадку под строительство. Подходящее место нашли в отдалении от аэропортовой площади, в 600-800 метрах от Внукова.

Проект планировки территории для продления метро до аэропорта Внуково могут утвердить в 2019 году. Участок пройдет от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту Внуково вдоль улицы Центральная. На участке протяженностью 5,5 километров откроют две станции.

Ранее The Village рассказывал, каким станет метро к 2025 году.

Источник: «Москва»