Полиция начала задерживать сторонников Алексея Навального в различных городах России в преддверии объявленной оппозиционером акции протеста «Он нам не царь», запланированной на 5 мая.

По данным «ОВД-Инфо», задержания уже прошли в Тамбове, Рязани и Красноярске. «Открытая Россия» также сообщила о задержании в Санкт-Петербурге и Краснодаре своих активистов, которые участвуют и в работе местных штабов Навального. В международной правозащитной организации «Агора» уточнили, что задержан и один из сторонников Навального в Чебоксарах.

Ух какие ролики снимает наш краснодарский штаб! https://t.co/5tKuQurP7B — Alexey Navalny (@navalny) 3 мая 2018 г.

По словам руководителя «Агоры» Павла Чикова, активистов задерживают как за онлайн-призывы участвовать в митинге 5 мая, так и за прошлые акции, по которым до этого не было претензий. Он пообещал, что адвокаты организации помогут довести дела о задержаниях до ЕСПЧ.

В субботу, 5 мая, сторонники Алексея Навального планируют провести общероссийскую акцию протеста «Он нам не царь», приуроченную к инаугурации Владимира Путина. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не дали согласия на ее проведение.

Источник: «ОВД-Инфо»