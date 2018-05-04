Российское правительство предложило ввести штрафы за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров.

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Из него следует, что под запрет попадают транспортировка санкционных товаров по России, их хранение, маркировка, переработка и использование для производственных нужд, а также совершение любых видов сделок с ними. Исключение сделали только для покупки запрещенных товаров для личных нужд.

За нарушение этих правил предусмотрены конфискация товара и наложение штрафа: для физических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч, а для юридических — от 70 до 100 тысяч.

Ранее в Госдуму направили законопроект о новых контрсанкциях. В нем описываются 16 мер, которые могут принять президент и правительство в ответ на недоброжелательные действия других стран. Среди них значится и запрет на ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Документ рассмотрят 15 мая.

Источник: официальный сайт Госдумы