Региональный общественный центр интернет-технологий отчитался о числе жалоб, полученных по «горячей линии» от пользователей Telegram из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер. Подсчет вели в период с 23 апреля по 4 мая.

6184 человека пожаловались на попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram

Основная часть пожаловавшихся (96 %) — физические лица, из них только 79 % обратившихся оставили контактные данные для получения ответа.

В большинстве случаев пользователи сообщали о проблемах с доступом к игровым сервисам, таким как PlayStation Network, Epic Games Launcher, и компьютерным играм Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds. Некоторые также не смогли воспользоваться оплаченными приложениями, а ущерб от этого оценили в сумму до 30 тысяч рублей.

В целом же 70 % жалоб, поступивших от компаний, касались недоступности серверов Amazon, 17 % — Digital Ocean, по 3,4 % — Google и Hetzner. Заявления пользователей перенаправили в Роскомнадзор.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

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Источник: «РБК»