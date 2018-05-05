«РБК» подсчитал, сколько власти Москвы планируют потратить на празднование Дня Победы в 2018 году. Данные получили на основании информации, размещенной на сайте госзакупок.

615 000 000 рублей потратят власти Москвы на празднование Дня Победы

В эту сумму не вошли расходы Москвы на празднование 9 мая за границей на 9,5 миллиона рублей. Кроме того, нет информации о тратах на ежегодный пошив комплектов формы для парада.

Самой дорогой покупкой традиционно стала перевозка военнослужащих для участия в параде, которая обошлась в 147 миллионов рублей.

Кроме того, почти за год Минобороны закупило геральдическую продукцию на сумму до 9,3 миллиона рублей. Министерство заказало, в том числе, техработы по подготовке танков Т-34 к участию в параде Победы. Контракт составил 6 миллионов рублей, а еще 4 миллиона потратят на установку системы звука и связи во время самого парада и репетиции в Алабино.

Общая стоимость объявленных тендеров на проведение в Москве праздничных концертов составила почти 190 миллионов рублей. Закупки разместили префектуры округов, парки, а также управы районов, администрации муниципальных округов и другие госструктуры. В эти траты вошла георгиевская лента длиной 5 километров стоимостью 100 тысяч рублей.

Самые дорогие концерты запланированы на Поклонной горе и возле храма Христа Спасителя, на которые потратят 13 и 11,4 миллиона рублей соответственно. Акцию «Бессмертный полк» на Тверской в этом году оценили в 12,5 миллиона. А концерты на Белорусском, Казанском и Рижском вокзалах будут стоить городским властям 13,3 миллиона. Аналогичные мероприятия состоятся также на Театральной площади, на Никитском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах, а также на Арбате, где пройдет фотовыставка стоимостью 1,2 миллиона. Еще 45 миллионов потратят на праздничные мероприятия в парках Москвы.

В рамках инфоподдержки массовых мероприятий на день Победы закупят подарочную продукцию с символикой «Я люблю Москву» на 400 тысяч рублей: пледы, зонты, холщовые сумки и чехлы для iPhone 8 и X.

Разгон облаков на день Победы стоит более 100 миллионов рублей. Праздничное оформление города стоит 107 миллионов. А фейерверки обойдутся в 8,8 миллиона, при этом самый дорогой из салютов (за 3,2 миллиона) планируется на Красной площади.

Дополнительные 32,4 миллиона пойдут на подарки для ветеранов и жителей районов, среди презентов — 600 комплектов постельного белья, столько же банных полотенец, мультиварки, мясорубки, пылесосы, утюги, полтысячи термокружек и 250 блокнотов — все это с символикой района.

Помимо всего, 57 миллионов пойдут на изготовление и рассылку поздравлений по всей стране ветеранам войны и труженикам тыла, а еще в 26,7 миллиона обойдутся приглашения на праздник.

Источник: «РБК»