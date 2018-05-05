На сотрудников службы безопасности транспортной компании «АСАП ТК» (предоставляет услуги такси под брендом Nexi) завели уголовное дело. По версии следствия, они допускали к работе водителей без документов.

За незаконный допуск к оказанию услуг с водителей брали по 2–3 тысячи рублей ежедневно. Деньги поступали на банковские счета сотрудников. Трое из пяти фигурантов отсутствовали по месту прописке, в связи с чем их объявили в федеральный розыск.

Проверку в компании начали после того, как в прошлом году один из водителей, арендовавший машину у «АСАП ТК», попал в аварию. В результате выяснилось, что водительские права таксиста не соответствовали международным стандартам.

«АСАП ТК» владеет крупнейшим таксопарком Москвы. Компания использует часть автомобилей для работы под брендами Nexi и Grandee, а оставшиеся машины сдает в аренду водителям, которые, в частности, пользуются агрегаторами такси. По данным дептранса Москвы, большая часть разрешений на перевозку, выданных «АСАП ТК», аннулировани в 2017 году, а структуры компании перестали заниматься перевозками.

Источник: «РБК»