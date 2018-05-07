Вступивший в должность президента России Владимир Путин вновь выдвинул Дмитрия Медведева на пост главы правительства.

Теперь его кандидатуру должна утвердить Госдума. Такой же порядок назначения премьер-министра был после президентских выборов 2012 года: кандидатуру Медведева огласили 7 мая, а 8 мая его уже утвердили в должности.

Согласно Конституции, после инаугурации президента правительство уходит в отставку. Затем президент с согласия Госдумы назначает премьер-министра, а тот предлагает ему кандидатуры федеральных министров. До формирования нового состава правительства чиновники продолжают работать в качестве исполняющих обязанности.

Ранее The Village рассказывал, как россияне отнеслись к «игуанизации» Путина и насколько население довольно результатами его деятельности на посту президента.

Источник: официальный сайт президента России