«Центральное казачье войско» подтвердило, что несколько его участников находились 5 мая на Пушкинской площади во время акции протеста «Он нам не царь».

Как пояснили в организации, казаки пришли на концерт «Московская весна», где должно было состояться «выступление коллектива с казачьим репертуаром». В это время рядом с концертной площадкой проходил несогласованный митинг сторонников Алексея Навального, которых люди в казачьей форме избили нагайками.

Казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти «Центральное казачье войско»

«В каких-либо противоправных действиях казаки „Центрального казачьего войска“ не участвовали», — подчеркнули в организации, отметив, что охрану общественного порядка в Москве казаки 5 мая не осуществляли.

5 мая в России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации Владимира Путина. Во время митинга на Пушкинской площади в Москве люди, одетые в казачью форму, напали на участников акции и избили их нагайками.

Это важный вопрос: кто нанял и привел на Пушкинскую эту банду гамадрилов с нагайками против молодежи? Это что вообще за хуйня? pic.twitter.com/z9oiTFYFDo — Рустем Адагамов (@adagamov) 6 мая 2018 г.

Впоследствии выяснилось, что нападавшие связаны с мэрией. По соглашению с властями они проходят обучение по охране порядка во время публичных мероприятий в Москве. Совет по правам человека пообещал разобраться в нападении казаков на участников митинга.

Источник: «Центральное казачье войско»