Активиста Александра Штефанова второй раз за день задержали во время одиночного пикета на Пушкинской площади в Москве. Молодой человек держал в руках плакат с надписью «Моего деда тоже били нагайкой. А потом была революция».

По данным «ОВД-Инфо», активиста доставили в отдел полиции по Тверскому району, где полицейские согласились, что Штефанов ничего не нарушал, и после профилактической беседы отпустили его.

Тем временем в правозащитную организацию «Зона права» обратились более 15 участников протестной акции «Он нам не царь» с жалобами на избиение. Большинство жалоб поступило из Москвы и касается применения физической силы со стороны полиции. Двое пострадавших, включая несовершеннолетнюю девушку, сообщили о применении силы со стороны казаков.

5 мая в России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации Владимира Путина. Во время митинга на Пушкинской площади в Москве люди, одетые в казачью форму, напали на участников акции и избили их нагайками.

Это важный вопрос: кто нанял и привел на Пушкинскую эту банду гамадрилов с нагайками против молодежи? Это что вообще за хуйня? pic.twitter.com/z9oiTFYFDo — Рустем Адагамов (@adagamov) 6 мая 2018 г.

Впоследствии выяснилось, что нападавшие связаны с мэрией. По соглашению с властями они проходят обучение по охране порядка во время публичных мероприятий в Москве. Совет по правам человека пообещал разобраться в нападении на участников митинга. В свою очередь, «Центральное казачье войско» заявило, что его участники высказали таким образом свою гражданскую позицию.

Источники: «ОВД-Инфо», «Дождь»