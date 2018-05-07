«Моего деда тоже били нагайкой. А потом была революция»
Активиста Александра Штефанова второй раз за день задержали во время одиночного пикета на Пушкинской площади в Москве. Молодой человек держал в руках плакат с надписью «Моего деда тоже били нагайкой. А потом была революция».
По данным «ОВД-Инфо», активиста доставили в отдел полиции по Тверскому району, где полицейские согласились, что Штефанов ничего не нарушал, и после профилактической беседы отпустили его.
Тем временем в правозащитную организацию «Зона права» обратились более 15 участников протестной акции «Он нам не царь» с жалобами на избиение. Большинство жалоб поступило из Москвы и касается применения физической силы со стороны полиции. Двое пострадавших, включая несовершеннолетнюю девушку, сообщили о применении силы со стороны казаков.
5 мая в России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации Владимира Путина. Во время митинга на Пушкинской площади в Москве люди, одетые в казачью форму, напали на участников акции и избили их нагайками.
Впоследствии выяснилось, что нападавшие связаны с мэрией. По соглашению с властями они проходят обучение по охране порядка во время публичных мероприятий в Москве. Совет по правам человека пообещал разобраться в нападении на участников митинга. В свою очередь, «Центральное казачье войско» заявило, что его участники высказали таким образом свою гражданскую позицию.
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