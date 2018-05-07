Дмитрий Медведев — о назначении Мутко вице-премьером назло внешним обстоятельствам
Дмитрий Медведев, выдвинутый на должность председателя нового правительства, предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства.
Интересная идея, которая существует и с учетом опыта, и с учетом персональных характеристик, и в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами
Дмитрий Медведев, исполняющий обязанности премьер-министра России
Депутаты Госдумы, участвовавшие во встрече с Медведевым, встретили предложение о назначении Мутко смехом. Улыбки не скрывал и сам глава правительства.
В свою очередь, интернет-пользователи выразили сомнения в перспективах строительной отрасли под руководством одного из самых критикуемых российских политиков.
Виталий Мутко в качестве министра спорта курировал строительство петербургского стадиона «Зенит-Арена», которое затянулось на десять лет. За это время бюджет стадиона вырос с 6,7 до 43 миллиардов рублей. Также чиновнику пожизненно запрещено посещать Олимпийские игры после скандала, связанного с обвинениями российских спортсменов в массовом применении допинга.
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