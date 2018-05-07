Дмитрий Медведев, выдвинутый на должность председателя нового правительства, предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства.

Интересная идея, которая существует и с учетом опыта, и с учетом персональных характеристик, и в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами Дмитрий Медведев, исполняющий обязанности премьер-министра России

Депутаты Госдумы, участвовавшие во встрече с Медведевым, встретили предложение о назначении Мутко смехом. Улыбки не скрывал и сам глава правительства.

Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Просто смотрите на реакцию в зале pic.twitter.com/cOew232qYj — Sports.ru (@sportsru) 7 мая 2018 г.

В свою очередь, интернет-пользователи выразили сомнения в перспективах строительной отрасли под руководством одного из самых критикуемых российских политиков.

работа Министерства строительства при Мутко pic.twitter.com/v7WQSrcaxG — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 7 мая 2018 г.

Цитата дня: «Если бы на Титаник нанесли фотографию Мутко, то он бы никогда не потонул» pic.twitter.com/8hmt7rMgZG — Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 мая 2018 г.

Виталий Мутко в новом правительстве будет вместо спорта курировать строительство. Скоро у нас появятся прорабы под кокаином и строители под мельдонием. Как говорится, "ноу криминалити". — tall ship sailor (@nutvox) 7 мая 2018 г.

Мутко, йоптваюблядьмать, Мутко просравший всё что можно в нашем спорте, будет отвечать за строительство..

Этот Мудко сколько, сука, блядь, в строительстве отработал? Строитель он, блядь, теперь, ебучий.. — Голубев Сергей ☭ (@SFGO76_) 7 мая 2018 г.

Вот теперь и строительству полный Мутко😵 — Пермский Пионер (@permpioneer) 7 мая 2018 г.

Т.е. с этого момента российский спорт официально без Виталия Мутко. Ушла эпоха. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 7 мая 2018 г.

Виталий Мутко в качестве министра спорта курировал строительство петербургского стадиона «Зенит-Арена», которое затянулось на десять лет. За это время бюджет стадиона вырос с 6,7 до 43 миллиардов рублей. Также чиновнику пожизненно запрещено посещать Олимпийские игры после скандала, связанного с обвинениями российских спортсменов в массовом применении допинга.