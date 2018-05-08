Представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков заявил, что участники акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве сами спровоцировали драки с казаками.

По словам Ящикова, казаки заранее договорились посетить митинг, чтобы «без какой-то агрессии» объяснить протестующим, что выступают против беспорядков. Он утверждает, что успел «нормально» пообщаться с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и председателем «Открытой России» Андреем Пивоваровым, после чего «появились молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков».

Когда нам стали говорить за родителей, кто-то что-то чью-то маму, вот это все… Когда начали шапки с казаков сбивать, когда песок кинули в глаза — тут и началась драка. По большому счету, специально разозлили казаков. Поэтому они и дали сдачи Василий Ящиков, представитель «Первой сотни»

Ящиков считает, что провокация была спланированной. «Думаю, в этом и была цель — спровоцировать казаков на драку, а потом писать, что им государство заплатило», — рассказал он.

Участники митинга, наоборот, утверждают, что сами казаки «действовали слаженно» и «как по команде» помогали разгонять протестующих.

5 мая в России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации Владимира Путина. Во время митинга на Пушкинской площади в Москве люди, одетые в казачью форму, напали на участников акции и избили их нагайками.

Это важный вопрос: кто нанял и привел на Пушкинскую эту банду гамадрилов с нагайками против молодежи? Это что вообще за хуйня? pic.twitter.com/z9oiTFYFDo — Рустем Адагамов (@adagamov) 6 мая 2018 г.

Впоследствии выяснилось, что нападавшие связаны с мэрией. По соглашению с властями они проходят обучение по охране порядка во время публичных мероприятий в Москве. Совет по правам человека пообещал разобраться в нападении казаков на участников митинга.

Источник: «Коммерсантъ»