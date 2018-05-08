Московские власти и организаторы митинга «В защиту интернета» договорились о проведении акции в воскресенье, 13 мая, на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Мероприятие начнется в 14:00. На нем предлагают высказаться о действиях Роскомнадзора, уголовных делах за лайки и репосты и других ограничениях прав интернет-пользователей. Предполагается, что в акции примут участие до 5 тысяч человек.

Изначально организаторы подавали заявку на проведение митинга в центре Москвы — в районе Лубянки, но мэрия предложила альтернативный вариант, на который они согласились.

Ранее The Village рассказывал, как 30 апреля в Москве состоялся многотысячный митинг в поддержку Telegram. Его участники требовали отменить действие законов, ограничивающих свободу Сети, и отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Источник: «Интерфакс»