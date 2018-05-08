Дмитрий Медведев, утвержденный Госдумой на посту премьер-министра России, сообщил, что в ближайшее время правительство внесет поправки о повышении пенсионного возраста.

Медведев отметил, что нынешние рамки выхода на пенсию установили еще в 30-е годы. «С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, изменения должны приниматься взвешенно, «исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменения в корпоративном законодательстве о труде».

Также Медведев опроверг планы правительства повысить ставку подоходного налога до 15 %.

Сейчас пенсионный возраст в России равняется 55 годам для женщин и 60 годам для мужчин.

Источник: «Интерфакс»