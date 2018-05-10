Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе сервиса по всему миру. По данным сайта DownDetector, большинство жалоб поступает с территории Европы.

Неполадки связаны с невозможностью обновить ленту в Instagram. При попытке зайти на сайт социальной сети некоторые пользователи видят сообщение «5XX Server Error».

UPD (16:18): Спустя около 20 минут после начала сбоя пользователи начали сообщать о возобновлении работы сервиса.