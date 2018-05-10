Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий сообщил, что на время чемпионата мира по футболу территорию вуза закроют для болельщиков.

Как пояснил Садовничий, речь идет о квадрате между проспектом Вернадского и Ломоносовским, Мичуринским и Университетским проспектами.

«И сессия, и отпуска будут идти в обычном установленном порядке. Более того, ребятам из общежития, кому может мешать шум, предлагают переселиться в новые общежития на Мичуринском проспекте», — добавил ректор.

Ранее активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, подразумевающей реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик главного кампуса университета. Тогда же студентам пригрозили уголовными делами.

Источник: ТАСС