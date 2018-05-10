Синоптики рассказали о ночных заморозках в Московском регионе, из-за которых ночь на 11 мая может стать самой холодной за месяц.

В ночь на пятницу в Москве температура понизится до нуля градусов, а в Подмосковье похолодает еще сильнее — до минус 2 градусов. При этом днем воздух прогреется до 20 градусов.

«В условиях антициклона по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. Свежая холодная воздушная масса прекрасно прогревается усилиями высокого майского солнца. И прогрев начинается с самого утра», — рассказали специалисты портала «Метеоновости», пообещав подобную погоду и в соседних Владимирской, Ярославской и Костромской областях.

Продержится минусовая температура недолго — уже в выходные минимальная температура ночью составит 8–10 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до плюс 25. Ожидается солнечная погода без осадков. Средняя суточная температура 12 и 13 мая будет соответствовать середине лета, добавили синоптики.

Источник: «Москва»