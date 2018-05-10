Департамент спорта и туризма Москвы объявил открытый конкурс на установку интерактивных площадок по флэтболу. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Флэтбол как вид спорта презентовали в России в 2016 году. Согласно правилам, игра проходит на небольшой площадке и рассчитана на двух человек, цель которых — забить мяч в ворота, не переходя на половину оппонента.

Согласно техзаданию, площадки для игры, оформленные с символикой FIFA, появятся на время проведения чемпионата мира по футболу — с 15 июня по 15 июля в ЦАО и СВАО. На каждой площадке будут работать два инструктора, а заняться флэтболом можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

Власти Москвы рассчитывают потратить на организацию зон по флэтболу почти 5,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 28 мая.

Источник: сайт госзакупок