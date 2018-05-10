Британское издание Times Higher Education опубликовало рейтинг вузов развивающихся стран. В топ-100 вошли 11 университетов России.

В тройку лучших отечественных вузов попали МГУ, который сохранил третью позицию, Московский физико-технический институт (МФТИ) на 11-м месте и Национальный ядерный университет МИФИ на 19-м. Две первые строчки заняли китайские университеты — Пекинский университет и Университет Цинхуа.

В топ-50 рейтинга поднялись сразу несколько российских университетов. Значительно улучшил свои позиции Томский политехнический университет: за год он поднялся с 56 на 21 место. То же касается Высшей школы экономики (32 место) и Томского государственного университета (36). Напротив, ухудшили результаты Новосибирский государственный университет (48), Санкт-Петербургский государственный университет (44) и Университет ИТМО, который упал с 57-го на 27-е место.

Еще двум вузам удалось войти в лучшую сотню: это Казанский федеральный университет (60) и национальный исследовательский технологический университет МИСиС (99). Помимо всего, в рейтинге значатся также Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (105), Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева (123) и МГТУ имени Баумана (153).

Директор глобальных рейтингов THE Фил Бейти назвал результат университетов из России «значимым прогрессом». По его мнению, у страны есть шанс стать ключевым игроком в сфере высшего образования. России нужно сосредоточиться на длительных инвестициях в сферу высшего образования и на привлечении из-за рубежа талантливых преподавателей — что касается не только иностранцев, но и соотечественников, уехавших за границу, заключил эксперт.

Источник: «Интерфакс»