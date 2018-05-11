Рекрутинговый сервис HeadHunter узнал, сколько россиян выступают за повышение пенсионного возраста в России.

6 % россиян поддержали повышение пенсионного возраста в России

Респонденты, готовые выходить на пенсию позже, предлагают обязать мужчин работать до 63 лет, а женщин — до 60 лет.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет. Большинство опрошенных (53 %) считают такие условия оптимальными. В то же время 35 % граждан выступают за снижение пенсионного возраста, из них половина россиян — люди в возрасте от 18 до 25 лет. Высказавшиеся за ранний уход на пенсию сочли лучшей планку 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

Вместе с тем, участников опроса спросили, за счет чего стоит увеличить валовый внутренний продукт в России. Среди наиболее распространенных ответов прозвучали рост занятости молодежи и женщин, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.

На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о повышении пенсионного возраста в стране.

Ранее The Village рассказывал, на что живут пенсионеры, как копить на пенсию и как затем распорядиться накоплениями.

Источник: РИА «Новости»