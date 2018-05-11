В России разрабатывается программа «Вернадский» для выравнивания качества высшего образования в регионах. Об этом рассказал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

По его мнению, неоднородность образования по России является проблемой российских университетов. «Как укрепить единое образовательное пространство? Конечно, это мобильность. Сильные университеты должны подтянуть сотрудничество с университетами, которые мы называем региональными», — объяснил инициативу Садовничий.

Программа нацелена на установление связей между университетами по наиболее перспективным направлениям.

Источник: «Коммерсантъ»