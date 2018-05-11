Фонд «Общественное мнение» выяснил, каким источникам информации россияне доверяют больше всего.

43 % Россиян доверяют телевидению

больше остальных источников

Уровень доверия граждан к информации по телевизору снижается третий год подряд. В апреле 2015 года телевидение называли самым достоверным источником 63 % респондентов.

Каждый пятый опрошенный сообщил о преимущественном доверии новостным сайтам. Печатная пресса по уровню доверия сопоставима с форумами, блогами и социальными сетями, свое предпочтение этим источникам отдали 8 % россиян. Меньше всего доверия вызывает радио, которое предпочитают 6 % респондентов.

В свою очередь, более четверти опрошенных (27 %) заявили об отсутствии источников информации, заслуживающих доверия. В целом в необъективности российских медиа уверены 41 % россиян. Треть респондентов (36 %) выступили за необходимость более критической позиции СМИ в отношении властей. Напротив, 12 % граждан считают критику чрезмерной.

Источник: ФОМ