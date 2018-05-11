Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении москвича, который в шутку попробовал украсть сотрудника Росгвардии.

Мужчину, который приподнял полицейского и пронес его несколько метров по вестибюлю станции метро «Сухаревская», обвинили в применении насилия к представителю власти. По версии СКР, молодой человек демонстративно сковал движения росгвардейца, умышленно желая воспрепятствовать его деятельности по охране общественного порядка.

СКР возбудил уголовку (!) на чувака за это. За насилие в отношении представителя власти! Москва совсем шуток не понимает. Понаберут детей в ментовку pic.twitter.com/lE8yTPjfRC — Pavel Chikov (@pchikov) 11 мая 2018 г.

Следствие планирует обратиться в суд с требованием о назначении обвиняемому домашнего ареста. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса, — лишение свободы на срок до пяти лет.

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Источник: СКР