СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении москвича, который в шутку попробовал украсть сотрудника Росгвардии.
Мужчину, который приподнял полицейского и пронес его несколько метров по вестибюлю станции метро «Сухаревская», обвинили в применении насилия к представителю власти. По версии СКР, молодой человек демонстративно сковал движения росгвардейца, умышленно желая воспрепятствовать его деятельности по охране общественного порядка.
Следствие планирует обратиться в суд с требованием о назначении обвиняемому домашнего ареста. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса, — лишение свободы на срок до пяти лет.
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Источник: СКР
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