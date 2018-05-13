На втором согласованном мэрией Москвы митинге «За свободный интернет» задержали более 20 человек. Об этом сообщил глава комитета «Нация и свобода» Владимир Басманов.

Среди задержанных — члены движения «Черный блок», комитета «Нация и свобода» и Ассоциации народного сопротивления. В числе участников: Лидия Осипова, Илья Зайцев, Иван Мельничук, Валерий Клишев, Всеволод Малов, Денис Максимов, Николай Выходцев, Игорь Сафонов, Алексей Саввин, Максим Фролкин, Ярослав Савельев Ярослав, Павел Лебедянский, Александр Пацин, Даниил Лисицын, Егор Казначеев, Петр Дудник, Александр Буимов, Георгий Пионтковский.

Как сообщают очевидцы, задержанные кричали лозунг «Россия без Путина». Всех активистов доставили в ОВД «Красносельское».

По данным движения «Белый счетчик» на 15:30, акцию посетили 2,36 тысячи человек. Основной подсчет участников уже закончили. Еще меньшее число участников приводят в столичном МВД — там насчитали около тысячи активистов. Для сравнения, в первом митинге «За свободный интернет» участвовали 12,3 тысячи человек.

Ранее The Village рассказывал, как 30 апреля в Москве состоялся многотысячный митинг в поддержку Telegram. Его участники требовали отменить действие законов, ограничивающих свободу Сети, и отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Источник: «ОВД-Инфо»