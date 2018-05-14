Бывший исполнительный директор Delivery Club Константин Захаров и сооснователь сервиса доставки еды «Голод» Мердан Дурдымурадов запустили новый проект по хранению вещей по подписке — «Чердак».

Создатели сервиса называют его облачным хранилищем в офлайне. Сотрудники компании приезжают к клиенту, фотографируют вещи, а затем упаковывают их и увозят на склад. Снимки предметов загружаются в личный кабинет, через который пользователь может управлять возвратом каждой вещи по отдельности.

Сдать вещи на хранение можно на срок от трех месяцев. Минимальная стоимость хранения составляет 300 рублей в месяц. За эту цену можно отправить на «Чердак» сноуборд или пару лыж с ботинками. Самый дорогой тариф за 14 400 рублей в месяц позволяет заполнить вещами 24 кубометра пространства. При сдаче вещей на срок от одного года действуют скидки.

Первая сдача вещей бесплатна. Остальные обходятся в 1 490 рублей за час работы муверов. При этом в стоимость работ и подписки включается как само хранение, так и, если это необходимо, разборка мебели, упаковочные материалы, вынос и погрузка вещей, их доставка на склад и возврат по требованию.

Хранением вещей на складах в Москве и Московской области также занимаются проекты SafeSpace, Rentabox, «Складовка» и другие. Все они хранят вещи клиентов в индивидуальных боксах. «Чердак» же хранит однотипные вещи вместе, что, по словам создателей сервиса, позволяет снизить стоимость услуг на 10–20 %.

Ранее The Village рассказывал, как попытаться организовать хранение вещей в квартире, чтобы не пришлось отправлять их на склад.

Источник: «Чердак»