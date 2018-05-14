Главное управление по расследованию особо важных дел изменило меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому.

Вместо прежнего сожержания под стражей мужчину отпустили под подписку о невыезде. «Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования», — говорится в сообщении Следственного комитета.

10 мая кардиолог Малобродского сообщил, что деятель культуры перенес инфаркт в зале суда, где решался вопрос об изменении меры пресечения для него. Тогда же мужчину положили в 20-ю больницу для подследственных, где он находится до сих пор.

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его, как и остальных фигурантов дела, подозревают в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

Источник: Следственный комитет