Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Освобождение Малобродского

Следственный комитет изменил меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому с домашнего ареста на подписку о невыезде. Решение приняли «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств». Следователи также отмечают, что, находясь на свободе, мужчина не сможет повлиять на ход дела.

Дачное голосование

Мэр Москвы Сергей Собянин хочет разрешить горожанам голосовать на мэрских выборах за пределами столицы. День выборов — 9 сентября, по словам самого Собянина, самое «дачное» воскресенье осени, что негативно сказывается на избирательной явке. Законопроект рассмотрят в Мосгордуме. Как предлагается реализовать идею, не уточняется.

Аномальная жара

Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре с дождями и грозами всю неделю. По прогнозам, температура будет достигать плюс 27 градусов, что скорее характерно для конца июня или начала июля. Сбить жару смогут только ливни, которые начнутся уже во вторник и будут сопровождаться грозами со штормовым ветром. По ночам температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла.

«Чердак» для хранения

Бывший директор Delivery Club Константин Захаров и сооснователь сервиса доставки еды «Голод» Мердан Дурдымурадов запустили проект хранения вещей по подписке — «Чердак». Сервис работает по принципу облачного хранилища в офлайне. Вещи клиента фотографируют, упаковывают и увозят на склад. Минимальный срок хранения — три месяца.

Автоматы с сим-картами

Российские операторы сотовой связи займутся установкой симкоматов — аппаратов по продаже сим-карт, оснащенных системами сканирования паспортов и распознавания лиц будущих абонентов. В перспективе такие автоматы появятся у МТС и остальных участников «большой тройки», а также у виртуальных сотовых операторов.

клип Вити АК о сути реновации

Рэпер Витя АК показал видео о московской программе реновации. В нем исполнитель упоминает основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и приходит в квартиру для оформления на нее документов от имени государства.