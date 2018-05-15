Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Двойной арест Навального

Тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального за нарушение организации митинга «Он нам не царь» и неповиновение полиции. Всего политик проведет в спецприемнике 30 суток, так как наказания по административным делам не суммируются.

Незаконная блокировка Telegram

Решение Таганского районного суда о блокировке Telegram не вступило в законную силу, поскольку защита мессенджера направила апелляцию на это решение. В то же время решение суда содержало требование о его немедленном исполнении. «С учетом того, что решение не отменено, то немедленное исполнение никто не отменял, оно исполняется», — добавили в суде.

Компенсация за небезопасный аттракцион

Мужчина, получивший ушибы аттракционе ВДНХ, подал на парк иск с требованием возместить ему 20 тысяч рублей морального ущерба. Инцидент произошел еще 18 января во время спуска с тюбинговой горки «Ракета», после чего посетитель потерял сон из-за беспокойства за безопасность посетителей. Суд состоится 24 мая.

Запрет на картофель фри

Национальный плодоовощной союз попросил Минсельхоз запретить импорт картофеля фри в рамках законопроекта о санкциях против США. Союз предлагает самостоятельно обеспечить потребности рынка в этом продукте, что, по его мнению, повысит безопасность и качество картошки.

Массовые перекрытия к ЧМ

В связи с проведением чемпионата мира по футболу в Москве с 1 июня начнут перекрывать участки возле мест проведения матчей и у фан-зоны на Воробьевых горах. Больше всего ограничений движения введут вблизи Большой спортивной арены «Лужники», которые продлятся полтора месяца. для въезда на перекрытые территории Жители могут оформить специальные пропуска.

Интерес к чтению

За последние пять лет число читающих людей в России выросло на 20 % и достигло показателя в 65 % от всего населения. «Сегодня мы говорим о приличной тенденции, когда у нас увеличивается число читающих людей. Еще пять-шесть лет назад мы все скорбели, в России читали книги порядка 40 % населения», — отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.