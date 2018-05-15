Двойной арест Навального, массовые перекрытия к ЧМ и компенсация за сон
Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.
Двойной арест Навального
Тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального за нарушение организации митинга «Он нам не царь» и неповиновение полиции. Всего политик проведет в спецприемнике 30 суток, так как наказания по административным делам не суммируются.
Незаконная блокировка Telegram
Решение Таганского районного суда о блокировке Telegram не вступило в законную силу, поскольку защита мессенджера направила апелляцию на это решение. В то же время решение суда содержало требование о его немедленном исполнении. «С учетом того, что решение не отменено, то немедленное исполнение никто не отменял, оно исполняется», — добавили в суде.
Компенсация за небезопасный аттракцион
Мужчина, получивший ушибы аттракционе ВДНХ, подал на парк иск с требованием возместить ему 20 тысяч рублей морального ущерба. Инцидент произошел еще 18 января во время спуска с тюбинговой горки «Ракета», после чего посетитель потерял сон из-за беспокойства за безопасность посетителей. Суд состоится 24 мая.
Запрет на картофель фри
Национальный плодоовощной союз попросил Минсельхоз запретить импорт картофеля фри в рамках законопроекта о санкциях против США. Союз предлагает самостоятельно обеспечить потребности рынка в этом продукте, что, по его мнению, повысит безопасность и качество картошки.
Массовые перекрытия к ЧМ
В связи с проведением чемпионата мира по футболу в Москве с 1 июня начнут перекрывать участки возле мест проведения матчей и у фан-зоны на Воробьевых горах. Больше всего ограничений движения введут вблизи Большой спортивной арены «Лужники», которые продлятся полтора месяца. для въезда на перекрытые территории Жители могут оформить специальные пропуска.
Интерес к чтению
За последние пять лет число читающих людей в России выросло на 20 % и достигло показателя в 65 % от всего населения. «Сегодня мы говорим о приличной тенденции, когда у нас увеличивается число читающих людей. Еще пять-шесть лет назад мы все скорбели, в России читали книги порядка 40 % населения», — отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
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